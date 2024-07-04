中國網評：以色列和黎巴嫩全面戰爭倒計時？

中評社北京7月4日電／據中國網報導，近日，以色列和黎巴嫩真主黨之間的衝突逐漸升級。黎巴嫩真主黨向以色列境內發動大規模導彈和無人機襲擊，甚至一度威脅到以色列北部最大城市海法；以色列也展開戰爭動員，從以色列—黎巴嫩停火線附近撤離定居點，一些精銳部隊也開始向以色列北部調動。以色列和黎巴嫩真主黨之間的全面戰爭，似乎一觸即發。



歷史上，以色列和黎巴嫩真主黨一直是宿敵。黎巴嫩真主黨是1982年黎巴嫩人為了抵抗以色列侵占該國南部，在伊朗的幫助下成立的什葉派伊斯蘭政治和軍事組織，是黎巴嫩最大的政黨。1982年，以色列入侵黎巴嫩，打擊黎巴嫩南部的巴勒斯坦武裝人員，雖然順利地迫使阿拉法特帶領巴勒斯坦解放組織的軍事人員撤退至突尼斯，但是以色列軍隊在黎巴嫩南部的長期占領，刺激了黎巴嫩南部的什葉派團體。在此之前，黎巴嫩什葉派的影響力很弱，在黎巴嫩國內政壇處於相對邊緣地位，影響力遠不及黎巴嫩基督徒和黎巴嫩遜尼派穆斯林群體。但是隨著以色列入侵，黎巴嫩南部的什葉派組建了自己的抵抗力量，在剛剛完成“伊斯蘭革命”的伊朗支持下，逐漸成為了地區博弈的重要一員。



在隨後的20多年裡，黎巴嫩真主黨堅決抵抗以色列在黎巴嫩南部的駐軍，最終迫使以色列軍隊撤回本土。2006年，為了打擊黎巴嫩真主黨，時任以色列總理奧爾默特決定大舉興兵進攻黎巴嫩南部，但是在真主黨武裝的抵抗下，最終損失慘重，軍事行動草草收場。2006年入侵黎巴嫩，不僅成為奧爾默特政治生涯的“滑鐵盧”，也成為了近些年以色列對外軍事行動失敗的典型案例。



儘管以色列信誓旦旦，要對黎巴嫩真主黨展開大規模打擊行動，但是鑒於當前以色列面臨的內外形勢，貿然用兵，存在多方面的風險和困難。以色列增加駐軍加沙地帶的同時，還要密切監控約旦河西岸和東耶路撒冷的形勢，並警惕黎巴嫩真主黨日益加劇的安全威脅。

