塔吉克斯坦掀起中文學習熱

6月11日，在塔吉克斯坦首都杜尚別，愛好中國武術的當地兒童參加塔吉克斯坦民族大學孔子學院的武術表演排練。（圖源：新華社） 中評社北京7月4日電／據新華社報導，“一！二！三！……”在塔吉克斯坦首都杜尚別的一處武術館，埃列奧諾拉·法伊佐娃正和十來個10歲左右的孩子練習武術，發出的中文口令乾脆有力。



20歲的法伊佐娃是塔吉克斯坦共和國武術聯合會學員，也是塔吉克斯坦民族大學孔子學院（塔民大孔院）學生。對她來說，練習武術和學習中文“一個都不能少”。



小時候，法伊佐娃常看成龍主演的功夫電影。“他們的一招一式讓我著迷。”從拳腳套路到劍術刀法，轉眼間，法伊佐娃習武已有十年。



法伊佐娃所在的武術聯合會多次受邀到塔民大孔院表演。“我很羨慕那裡的學生能用中文自由交流。我也想學中文，更多瞭解中國文化。”她說，於是四年前她開始在塔民大孔院學習中文。



法伊佐娃已申請去華東師範大學法學專業讀本科。“我希望將來成為一名法官，維護社會公平正義，同時利用業餘時間開一所武術學校，向更多人介紹中國文化。”



在塔吉克斯坦，像法伊佐娃那樣在教育機構學習中文者為數不少。以塔民大孔院為例，自2008年8月成立以來，孔院累計培養中文學習者近3.9萬人。

