香港文憑試成績　獲西班牙等逾90大學認可

中評社香港7月4日電／大公報報導，尚有兩星期便是2024年香港中學文憑試（DSE）放榜大日子，除了在香港繼續學業，部分考生或會考慮非本地升學。考評局昨日表示，當局一直向世界各地的高等院校推廣香港中學文憑試DSE，近日西班牙教育部確認有關DSE資歷認可的資訊，意味今屆DSE考生於五個科目取得第2級或以上成績，便可直接申請報讀逾90所西班牙的大學，毋須再參加入學試。



考評局表示，繼今年初獲荷蘭認可符合指定成績要求的DSE考生，將視為持有與荷蘭高中教育文憑（HAVO）相若的資歷，當局早前又約見西班牙駐港領事館的代表，推廣DSE資歷認可。考評局歡迎考生到考評局網站瞭解DSE資歷認可詳情。



迄今逾300海外院校認可



考評局亦將於本周六及周日（7月6至7日）參與第30屆香港國際教育及職業展，歡迎公眾人士來到灣仔會展5G展廳的考評局攤位（D31－32），瞭解DSE及其他考試的資訊。考評局公開考試總監麥勁生教授更會於周六下午1時50分，主持講座介紹DSE的最新發展。（報名網址：www.hkiee.com.hk／tc／seminar／details／2）



目前已有逾300間海外院校認可DSE成績，當中還不包括德國、荷蘭、西班牙的統一認證院校，即實際認可院校會更多。