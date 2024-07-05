中評現場：兩岸青年以樂為媒共奏青春交響曲

兩岸青年數字音樂夜於3日晚舉行（中評社 馬一鳴攝） 中評社北京7月5日電（助理記者 馬一鳴）從寶島台灣到首都北京，兩岸青年以樂為媒，共奏青春交響曲。7月3日，2024兩岸青年數字音樂夜在海淀公園熱力開唱！音樂夜通過“科技＋文化＋音樂”視聽新體驗，凝聚兩岸青年共同記憶、加深兩岸青年交流互鑒、激發兩岸青年情感共鳴，持續傳遞“聲聲”不息的兩岸情誼。



隨著《青春奏響海的和鳴》音樂夜總宣傳片的放映，一場大型的露天live party正式開始！短片中的“海”既指連接兩岸青年的海峽，也指青年在“海淀”相遇相知相伴，碰撞出的青春火花。“穿越了海峽，兩岸從來是一家......”兩岸青年峰會主題曲《青春致敬美好》MV、《我們同唱一首歌》MV、《青春向海淀》舞蹈將現場逐漸點燃，一場關於交流合作的青春之約用歌聲傳至兩岸。



當《龍騰虎躍》打擊樂的鼓點響起，將中國打擊樂藝術最精華、最震撼的部分演繹得淋漓盡致。伴著《茉莉花》琴音響起，屏幕中的茉莉花交匯綻放，宛如海峽兩岸血脈同根同源的交融。優雅溫婉的古曲《漁舟唱晚》與台灣民歌《高山青》相結合，帶大家走進了兩岸綠水青山連綿不絕的美好畫卷。



本次音樂夜不僅邀請了國家大劇院合唱團，大陸原創歌手王宇宙Leto／喬浚丞、善宇、就是南方凱，中國科學院“搖滾博導”陳湧海，海淀區青聯委員、北京市工商聯青委會委員靖佩瑤，還邀請了中國台灣的青年歌手楊品驊、男歌手黃品源以及“穿越海峽的牽手”熊天平＆楊洋夫妻等，為現場的兩岸青年帶來了一首首耳熟能詳的經典歌曲。既有民歌經典《外婆的澎湖灣》《童年》等，也有《若月亮沒來》《小薇》等熱歌，涵蓋了流行、搖滾、民謠等風格，兩岸青年跟隨音樂的節奏綻放青春活力，展現文化同根。



除了餘音繞梁，現場的舞姿更帶來了一場場穿越古今的時空對話、奇思妙想的藝術之旅。海淀區原創舞劇，第十三屆中國舞蹈“荷花獎”入圍獎《曹雪芹》選段《夢回江寧》帶領兩岸青年走進曹雪芹的人生，走進他的情感和精神世界，走進文學巔峰之作《紅樓夢》，領略中華傳統文化穿透歷史時空的影響力和生命力。北京舞蹈學院學生帶來了第98屆黑池舞蹈節拉丁團體舞奪冠舞蹈《顔裳》，他們的舞姿充滿力量、熱愛，呈現出兩岸青年與新時代同行、共進的風采。

