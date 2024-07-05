台青答中評：用音樂講述兩岸青年故事

楊品驊在音樂夜現場演唱《有多少愛可以重來》等歌曲（中評社 馬一鳴攝） 中評社北京7月5日電（助理記者 馬一鳴）7月3日，2024兩岸青年數字音樂夜在海淀公園舉辦，音樂夜通過“科技＋文化＋音樂”視聽新體驗，凝聚兩岸青年共同記憶、加深兩岸青年交流互鑒、激發兩岸青年情感共鳴，持續傳遞“聲聲”不息的兩岸情誼。本次音樂夜邀請到了中國台灣的青年歌手楊品驊，在接受中評社記者採訪時，楊品驊表示，希望能夠在音樂節這種深受青年人喜愛的演出平台聽到更多屬於兩岸青年的故事，讓台灣的年輕人把音樂的力量、創作的力量投放到大陸的音樂節中。另外他還指出，兩岸文化同源，台灣的音樂創作人要來大陸走一走看一看，將中國傳統元素融入音樂，創作出兩岸青年聽得懂的音樂。



演出結束後，中評社記者在現場向青年歌手楊品驊提問到，現在兩岸的年輕人都很喜歡流行音樂，台灣部分音樂人在創作時也會融入中國傳統文化這樣的元素，但可能因為種種原因，現在台灣的年輕人並不是很能理解這些元素，音樂是一種途徑，您認為在音樂的合作形式上應該如何去同時吸引台灣和大陸的年輕人，以及如何做傳統和現代的結合來讓更多台灣年輕人理解歌曲中的中國傳統文化？



楊品驊說道，自己以前也是從事音樂節工作，他認為音樂節其實是在沉澱文化，大陸有更多的市場去展現音樂節的活力，展現年輕人的活力。“未來我希望能有更多的年輕人可以參與到這個工作序列裡面，把台灣年輕人的音樂力量和創作力量投入到大陸音樂節中。”他說。同時他也指出，舞台是一個起點，兩岸青年可以借此發揮青春活力，我們要聽到更多屬於兩岸青年的故事，就要從音樂節這個舞台做起。



另外，楊品驊也表示，現在的年輕人越來越多的通過音綜等節目形式去瞭解和認識祖國大陸的音樂，這些歌曲能讓台灣年輕人產生共鳴就是因為我們都講中國話。“像青花瓷、秦腔這樣的元素出現在歌曲裡，為什麼總是能讓兩岸的年輕人get到它的美感，我覺得根本原因就是兩岸文化同源。”他還指出，現在台灣的課本裡可能有很多謬論和誤區，但音樂的創作需要脫離課本，到祖國大陸走一走看一看，我們還有很多的東西值得被挖掘，會有更多的元素刺激音樂創作者。他表示，要將音樂創作放在整個大中華市場去看，這樣作品才會更有張力和美感。

