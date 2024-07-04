美國高溫持續　山火蔓延加州北部

美國加利福尼亞州北部山火。（圖源：央視網） 中評社北京7月4日電／據央視網報導，受超過40℃的高溫天氣影響，美國加利福尼亞州北部山火不斷蔓延。據加州森林和消防部門發布的消息，受山火影響，已有超過2.8萬名當地居民被迫撤離。



截至當地時間3日中午，加州全境共有近三千處起火點，過火總面積超過565平方公里，目前該州已經發布山火紅色預警。