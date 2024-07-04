【
大
中
小
】 【
打 印
】
美國高溫持續 山火蔓延加州北部
http://www.CRNTT.com
2024-07-04 14:05:11
美國加利福尼亞州北部山火。（圖源：央視網）
中評社北京7月4日電／據央視網報導，受超過40℃的高溫天氣影響，美國加利福尼亞州北部山火不斷蔓延。據加州森林和消防部門發布的消息，受山火影響，已有超過2.8萬名當地居民被迫撤離。
截至當地時間3日中午，加州全境共有近三千處起火點，過火總面積超過565平方公里，目前該州已經發布山火紅色預警。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
郭正亮：陸對台已就作戰位置 美國很緊張
(2024-07-04 12:07:45)
美媒爆拜登考慮退選 白宮急否認
(2024-07-04 11:43:57)
美國稱摧毀胡塞武裝雷達站和無人水面艦艇
(2024-07-04 11:13:56)
以色列計劃向烏提供“愛國者”系統？俄警告
(2024-07-04 10:35:25)
芬蘭批准美國使用15個軍事基地
(2024-07-04 10:34:07)
五角大樓宣布駐日美軍先進戰機升級計劃
(2024-07-04 06:34:43)
耶魯教授籲重申《上海公報》原則避台海戰爭
(2024-07-04 03:40:15)
廖達琪：拜登支持者很痛苦 特朗普勝算高
(2024-07-04 00:20:29)
美國製造業萎縮，高借貸阻礙企業發展
(2024-07-03 17:07:17)