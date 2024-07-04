駐俄使館舉辦　“六·一”兒童節大型招待會

中國駐俄羅斯大使張漢輝致辭。（圖源：人民網） 中評社北京7月4日電／據人民網報導，5月31日，中國駐俄羅斯使館在館內舉辦國際“六·一”兒童節大型招待會。張漢輝大使及夫人高岩、俄聯邦總統兒童權利全權代表瑪麗亞·利沃娃－別洛娃、俄副外長魯登科及夫人等出席活動。來自俄總統辦公廳、政府辦公廳、聯邦委員會、國家杜馬、外交部、國防部、經發部等官方部門，國家航天集團、國家原子能集團等企業機構，莫斯科大學、高等經濟大學、鮑曼大學等高等院校，歷史博物館、勝利博物館、特列季亞科夫畫廊等文化機構，《俄羅斯報》《勞動報》、RT電視台等主流媒體的俄社會各界人士以及在俄央媒、中資機構、華人華僑等攜未成年子女共約1300人參加活動。



張漢輝大使熱烈歡迎各位來賓做客中國使館並在致辭中說到，75年前，在中蘇等國家共同倡議下，國際民主婦女聯合會理事會在莫斯科舉行會議，將每年6月1日定為國際兒童節。張漢輝大使指出，今天的中俄兒童，出生成長在強大興盛的國度，過著和平幸福的生活。偉大祖國為我們提供了安全保障和美好生活。我們永遠不會忘記，今天的一切是先輩們艱苦奮鬥的成果，是他們用汗水、鮮血和生命換來了如今的太平盛世。



張漢輝大使強調，今天的小朋友們承載著強國建設和民族復興的百年夢想。你們擁有光明燦爛的美好未來；你們朝氣蓬勃、聰明睿智，充滿改變世界、創造未來的奇思妙想；你們是中俄關係的未來，是中俄友好事業接班人。張漢輝大使殷切期望兩國青少年健康成長，努力成才，將個人奮鬥的“小目標”融入國家發展和民族振興的“大藍圖”，從少年時代起在心中種下中俄友誼的種子，成為中俄友好事業的接班人和生力軍。



利沃娃－別洛娃全權代表感謝中國駐俄使館舉辦別開生面的兒童節招待會，並轉達俄羅斯總統普京對俄中兩國兒童的節日祝福。她表示，今年以來，俄中關係發生了許多具有重要意義的大事，特別是普京總統將中國作為新任期首個出訪國家，對華進行了歷史性的國事訪問。在兩國元首戰略擘畫下，俄中關係成熟堅韌、穩定發展，兩國人民攜手前行、共創未來。兒童發展是國家經濟社會發展與文明進步的重要組成部分，俄方願同中方一道在青少年保護、醫療、教育等方面繼續加強合作。相信俄中青少年將接過友誼的接力棒，為兩國友誼添磚加瓦，讓俄中世代友好代代相傳。