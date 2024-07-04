大熊貓“福寶”帶火韓國赴四川旅遊

6月23日，韓國旅行商在中國大熊貓保護研究中心臥龍神樹坪基地看望大熊貓“福寶”。（圖源：新華社） 中評社北京7月4日電／據新華社報導，“很多韓國人都關心‘福寶’的生活狀態，我們到這裡來看到‘福寶’生活得非常好，也就安心了。”近日實地考察大熊貓“福寶”的居住環境後，韓國釜山市旅遊協會副會長崔溥林贊嘆不已。



由中國駐首爾旅遊辦事處和四川省文化和旅遊廳共同主辦的2024“你好！中國·天府四川”韓國旅行商踩線活動，6月下旬在四川成功舉辦。來自韓國首爾、釜山的旅行商受邀走進四川，實地考察四川的文化和旅遊資源，與當地旅遊部門和旅遊從業者開展交流。



韓國旅行商的第一站就是“福寶”所在的中國大熊貓保護研究中心臥龍神樹坪基地。“福寶”是首只出生在韓國的大熊貓，自2020年7月出生以來深受中韓兩國民眾的關注和喜愛。“福寶”於今年4月3日回國，進行兩個多月隔離檢疫和過渡適應後於6月12日起與公眾見面。



“目前我們已推出了部分‘福寶’主題旅遊線路，考察後將針對不同年齡客戶優化細化產品。”韓國模德旅遊公司工作人員李俊泳說。



隨後，韓國旅行商還分別考察了黃龍、九寨溝等景點。韓國真好旅行社工作人員高慧旼說：“黃龍景區的五彩池景觀非常令人震撼。”



近期，隨著中國免簽“朋友圈”持續擴大，外籍遊客來華熱情不斷升溫，中國出台了多項促進外國人在華便捷支付的措施，外國人支付更加“絲滑”。