美國近百個海灘已關閉或發布游泳警告

中評社北京7月4日電／據海外網報導，據美國全國廣播公司報導，當地時間7月4日前夕，美國至少有10個州的近100個海灘被關閉，或發布禁止游泳警告，原因為海水中致病細菌含量過高。



報導稱，佛羅里達州、伊利諾伊州、密歇根州、新澤西州和紐約州均報告說部分海灘細菌含量超標。在佛蒙特州，6處地點因藍藻過量而處於高度警戒狀態。研究表明，在細菌含量高的水中游泳會導致胃腸道疾病和皮膚感染，尤其容易危害兒童、老年人和免疫系統較弱的人群。