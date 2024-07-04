美國稱摧毀胡塞武裝雷達站和無人水面艦艇

中評社北京7月4日電／據央視新聞報導，當地時間7月3日，美國中央司令部（CENTCOM）發表聲明稱，過去24小時內，美國中央司令部部隊成功摧毀了也門胡塞武裝控制區內的兩處雷達站，以及紅海上的兩艘無人水面艦艇。