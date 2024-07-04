麥當勞供應鏈智慧產業園湖北投產

中評社香港7月4日電／7月3日，由麥當勞中國聯合賓堡、順新暉、泰森、紫丹4大供應商，在湖北省孝感市孝南區投資建設的麥當勞中國供應鏈智慧產業園正式投產運行。



麥當勞中國首席執行官張家茵說，未來5年，麥當勞中國將依託產業鏈升級賦能，在中西部地區開設餐廳預計達到約2000家，進一步促進麥當勞中國業務的創新轉型和本土化發展。



新華社報導，麥當勞新產業園共投資15億元，佔地面積超30萬平方米，匯聚食品生產、包裝和冷鏈物流等重要功能。根據規劃，產業園年產超3萬噸肉類產品、近3億個面包、3000萬個糕點以及20億個包裝產品。



走進產業園自動化工廠，機械臂有條不紊地碼垛成箱的番茄調味醬；短駁物流運輸車依託地面二維碼，在車間內來回穿梭、互不干擾；倉庫末端，各類包裝食品經過逐箱感應掃描，按照不同門店的需求，在傳送帶上分流聚合……



“產業園各環節的自動化設備平均覆蓋率超70%。”張家茵說，借助物聯網、定位導航和大數據技術，可隨時掌握產品種類、環境溫濕度等信息，實現了從原材料、生產製造、倉儲物流到冷鏈配送高效率對接和全過程數據實時可追溯，進一步提升了食品供應效率。



麥當勞智慧產業園在湖北落地生根，是中國市場與全球企業“雙向奔赴”的真實寫照。



麥當勞紮根中國30多年，目前已開設6000多家餐廳，中國已成為麥當勞全球第二大市場和麥當勞全球增長最快的市場。張家茵介紹，近年來，為進一步推動麥當勞本土化發展，麥當勞中國不斷做深市場研究，尋求廣泛合作，優化產業佈局。