中國網評：中國支持禁毒合作不是美脫責借口

中評社北京7月4日電／據中國網報導，2023年下半年之後，中美關係出現企穩止跌態勢。兩國在經濟、金融、農業、禁毒等方面的合作有所回暖。在眾多對話和合作領域中，中美禁毒合作取得較為亮眼、被兩國民眾認可的成果，為近年跌宕起伏的雙邊關係注入正能量。但美國毒品濫用積重難返的根源在美國國內，在於自身體制積弊及由此導致的“需求端”問題。



2023年11月，中美兩國元首在舊金山會晤中宣布恢復雙邊禁毒合作，此後，兩國禁毒合作在多個方面取得重要進展。



機制方面，中美禁毒合作工作組的成立為合作奠定了基礎、提供了保障。2024年1月30日，國務委員、國家禁毒委員會主任王小洪在北京會見美國總統副助理、白宮國土安全事務副助理達斯卡爾率領的美國禁毒聯合代表團，中美禁毒合作工作組正式啟動。這是落實“舊金山願景”的重要一步，有利於中美在國家層面加強交流合作，也是時隔4年兩國禁毒合作的一次重大進展。上一次中美重大聯合行動是在2019年11月，兩國執法部門共同宣布聯手抓獲一個芬太尼走私團夥。



交流方面，兩國在禁毒合作上溝通頻繁，展示積極合作跡象。2024年2月18日，王小洪在維也納同美國國土安全部部長馬約卡斯會晤，雙方在推進兩國禁毒和執法合作等方面進行坦誠、深入、建設性溝通，這是一個月內兩國第二次就禁毒問題進行高級別會晤。此外，兩國毒檢技術專家也已恢復常態化技術交流，分別於2024年2月和3月舉行線上和線下兩次交流。



成果方面，雙方在物質列管、情報交流、案件合作等領域取得務實進展。近日，遼寧省公安機關對美方通報的佟某某涉毒洗錢線索開展工作，依法以涉嫌非法經營（外匯）犯罪對其立案偵查。美國媒體稱，這是“兩國在毒品問題上的一次罕見合作”“是美中禁毒合作的又一成功案例”。



中美禁毒合作不斷取得進展，為美國大選年下有所緊張的中美關係增添了一抹亮色，為中美關係的穩定健康可持續發展注入更多正能量。但中方給予的全力支持，不能成為美方“甩鍋推責”的借口，美國應為自身毒品問題負責。

