中國海警依法驅離日非法進入我釣魚島船只

中評社北京7月4日電／據新華社報導，中國海警局新聞發言人劉德軍表示，7月2日至4日，日“鶴丸”、“善幸丸2”號漁船和數艘巡視船先後非法進入我釣魚島領海，中國海警艦艇依法對其採取必要管控措施並警告驅離。釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，我們敦促日方立即停止在該海域的一切違法活動。中國海警艦艇將繼續依法在本國管轄海域開展海上維權執法活動，維護國家主權、安全和海洋權益。