應急力量6萬餘人支持防汛抗洪搶險救災

中評社北京7月4日電／據新華社報導，華南及長江中下游地區多地日前遭遇暴雨洪澇災害，針對複雜嚴峻的汛情災情，應急管理部加密組織會商研判，順暢應急協調聯動，預置工程搶險、安全生產、積水排澇、航空救援等專業應急力量和社會應急力量6萬餘人，全力支持地方做好防汛抗洪搶險救災等各項工作。



結合汛情災情發展趨勢，特別是對於山洪、地質等紅色預警和水庫、河流洪水等超警超保水位風險區，應急管理部針對性前置應急力量，確保遇有險情能夠快速反應、高效處置。安徽黃山、廣東梅州、廣西桂林等地發生強降雨後，應急管理部調派中國安能、中國中鐵、中國鐵建、中交集團、中國電建、中國能建等中央企業工程搶險力量和部分社會應急力量7000餘人、直升機15架，快速投入道路搶通修復、人員搜救轉移、城市積水排澇、次生災害處置等任務，累計搜救轉移群眾2000餘人、搶通道路110餘公里、搶排積水140餘萬立方米，有效減輕了災害損失，為災區恢復生產生活秩序提供了有力保障。



為充分發揮各類應急力量優勢作用，應急管理部指導地方成立災害現場指揮部，明確指揮編組、建立指揮制度、規範現場秩序，加強對進入現場應急力量的統籌協調，實現各類應急力量密切協同、聯合救援。救援期間，現場指揮部及時為應急力量提供維修、油料、物資等保障，有力提升了可持續救援能力，增強了搶險救援效能。