工作組赴江西指導救災救助工作

中評社北京7月4日電／據新華社報導，針對江西省嚴重暴雨洪澇災害，國家防災減災救災委員會當日啟動國家四級救災應急響應，並派出工作組赴災區實地查看災情，指導和協助地方做好受災群眾基本生活保障等救災救助工作。



國家防總辦公室、應急管理部3日繼續組織氣象、水利、自然資源等部門進行防汛專題聯合會商，視頻調度安徽、江西、湖南等11省份，分析研判汛情發展態勢，細化部署重點地區防範應對措施。



根據會商結果，預計長江中下游幹流和洞庭湖、鄱陽湖水位仍將上漲，太湖水位維持超警，烏蘇裡江洪水持續並向下游演進。有關方面要聚焦重點部位和薄弱環節，切實強化超警河段堤防和超汛限水位水庫等防洪工程巡查防守。要抓緊做好水毀工程修復，盡快恢復正常生產生活秩序。華北黃淮等前期受旱地區要做好強降雨防範應對，嚴防旱澇急轉，強化隱患排查整改。



此外，應江西省防指請求，國家防總辦公室會同國家糧食和物資儲備局緊急調撥編織袋、照明設備、排水泵、救生衣等總價值約813萬元的中央應急搶險救災物資（防汛抗旱類）。國家防總辦公室派出的5個工作組、4個專家組在黑龍江、江西、安徽、湖北、湖南一線協助開展防汛抗洪工作。



應急管理部有關負責人介紹，針對近期複雜嚴峻的汛情災情，應急管理部加密組織會商研判，預置專業應急力量和社會應急力量6萬餘人，支持地方做好防汛抗洪搶險救災各項工作。同時，指導地方成立災害現場指揮部，明確指揮編組、建立指揮制度、規範現場秩序，加強對進入現場應急力量的統籌協調，實現各類應急力量密切協同、聯合救援。