智能網聯汽車試點城市名單公布

中評社北京7月4日電／據中國工業和信息化部官方網站3日消息，工信部、公安部、自然資源部、住房和城鄉建設部、交通運輸部發布《關於公布智能網聯汽車“車路雲一體化”應用試點城市名單的通知》，確定20個城市（聯合體）為智能網聯汽車“車路雲一體化”應用試點城市。



據新華社報導，進入試點的城市包括北京市，上海市，重慶市，內蒙古自治區鄂爾多斯市，遼寧省沈陽市，吉林省長春市，江蘇省南京市、蘇州市、無錫市，浙江省杭州—桐鄉—德清聯合體，安徽省合肥市，福建省福州市，山東省濟南市，湖北省武漢市、十堰市，湖南省長沙市，廣東省廣州市、深圳市，海南省海口—三亞—瓊海聯合體，四川省成都市。



工信部表示，目前，全國共建設17個國家級智能網聯汽車測試區、7個車聯網先導區、16個“雙智”試點城市，開放測試道路32000多公里，發放測試牌照超過7700張，測試里程超過1.2億公里，各地智能化路側單元（RSU）部署超過8700套，多地開展雲控基礎平台建設。但各地“車路雲一體化”建設處於初級階段，尚未能搭建形成完備的系統架構，基礎設施建設存在“碎片化”現象，難以支撐自動駕駛技術和網聯功能的規模化應用。



據悉，開展此次試點的預期成果是：建成低時延高可靠的網聯雲控基礎設施，促進多場景自動駕駛規模化應用，探索形成“車路雲一體化”投建運新型商業模式，形成統一的標準與測試評價體系。