李強在江蘇調研　強調加快製造業數字化轉型

中評社北京7月4日電／據新華社報導，中共中央政治局常委、國務院總理李強7月2日至3日在江蘇蘇州調研。他強調，要深入貫徹習近平總書記關於加快構建現代化產業體系的重要指示精神，搶抓新一輪科技革命和產業變革機遇，堅持創新驅動，強化科技賦能，加快推動製造業數字化轉型，促進專精特新企業蓬勃發展，為構建現代化產業體系、實現經濟高質量發展注入強勁動能。



李強首先來到蘇州匯川技術有限公司，察看最新產品展示，參觀生產車間，瞭解企業研發生產工業機器人部件和汽車、裝備領域的電機驅動及控制系統等情況。李強說，高端化、智能化、綠色化是製造業發展的重要方向，要繼續鼓勵和支持企業主動融入國家戰略，瞄准國際先進水平，聚焦主業精耕細作，依靠科技創新帶動產業創新、贏得發展先機。在思必馳科技股份有限公司，李強聽取企業在人工智能軟件、芯片等方面研發進展介紹，瞭解向汽車、家電等行業提供產品解決方案情況，體驗語言大模型技術。李強說，大模型的迅猛發展，正在催生研發設計和生產製造方式顛覆性變革。要發揮我國市場規模大、需求層次多、應用場景豐富等優勢，著力推動面向各行業各領域的垂直應用，促進人工智能與實體經濟深度融合，加快培育壯大智能產業。



調研中，李強主持召開座談會。在聽取江蘇省和部分企業負責人發言後，李強指出，製造業數字化轉型事關現代化產業體系建設和經濟高質量發展全局，必須作為製造強國建設的重要任務抓緊抓好。要堅持供需雙向發力，在需求側聚焦共性問題找准轉型切入點，在供給側大力培育專業化服務商。要深入推進人工智能賦能，加快設備數字化普及，大力推動“人工智能＋”製造業。要充分發揮企業主體作用，鼓勵大企業率先轉型、引領帶動，支持中小企業“上雲用數賦智”。要加快關鍵核心技術攻關和數字基礎設施建設，築牢轉型基礎底座。李強說，專精特新企業、“小巨人”企業是推動製造業數字化轉型、發展新質生產力的重要力量，希望大家強化創新引領，樹立國際視野，弘揚優秀企業家精神，進一步形成蓬勃發展、成長壯大的生動局面。各級政府要加大政策支持，營造良好環境，完善梯度培育體系，讓更多中小企業能夠脫穎而出，成長為“隱形冠軍”、“獨角獸”企業。