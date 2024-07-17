王英津：影響台海局勢走向因素更加複雜多元

中國人民大學兩岸關係研究中心主任、教授，國家發展與戰略研究院研究員王英津（中評社 李子寧攝） 中評社北京7月17日電（記者 李子寧）以“未來四年兩岸關係發展的機遇與挑戰”為主題的思想者論壇日前在北京舉行，中國人民大學兩岸關係研究中心主任、教授，國家發展與戰略研究院研究員王英津在論壇上表示，賴清德在就職講話中，拋出了升級版的“兩國論”，大肆宣揚“台獨”論調，煽動兩岸對抗，致使兩岸關係更趨緊張。當前和今後一個時期，台海局勢仍然處於重要風險期，影響台海局勢走向的因素會更加複雜多元，挑戰明顯增加。未來幾年台海局勢的走向將充滿變數，讓人難以對兩岸和平前景抱有樂觀態度。但總體上看，也不必過於悲觀，因為目前美、陸、台三方的矛盾尚未激化到必須要通過軍事手段來解決的地步，同時各有自己的階段性戰略工作重心。



王英津說，種種跡象表明，未來幾年，影響台海局勢走向的因素會更加複雜多元。概括起來，主要有以下六個方面。



第一，中美戰略競爭的激烈程度。中美戰略博弈已成為全球最具影響的地緣政治、國際關係議題，雙方全方位的競爭也隨著時間的推移愈發激烈。台灣問題作為中美關係中最敏感、最複雜的議題，其重要性也隨著中美戰略博弈的加劇而不斷提升。美國在台灣問題上的策略，反映出其對中國發展壯大的焦慮和擔憂，其具體的態度和行動，也將對台海局勢產生重大影響。此外，今年11月，美國總統選舉的結果也會對台海局勢產生直接的影響，因為不同政黨上台後，其台海政策的激進程度會有所不同，繼而使台海局勢的走向呈現出差異。但不論哪個政黨上台，美國對華戰略的競爭性基調都會延續，無非是在策略手法上有所不同。中美之間的戰略博弈將是影響未來台海局勢走向的一個重要變量，值得密切關注。



第二，美國打“台灣牌”的頻次和力度。美國一方面宣稱堅持一個中國政策，另一方面又通過軍售、政治接觸等方式，持續向台灣提供各方面的支持，試圖利用台灣問題牽制中國發展，實現其“以台制華”的戰略企圖。這一策略不僅加劇了中美之間的戰略競爭，還加劇了台海局勢的複雜和緊張程度。時至今日，台灣在事實上成為美國牽制中國大陸的一個籌碼、一顆棋子、一張王牌。多數專家判斷，未來幾年，美國打“台灣牌”的頻次和力度都有可能會進一步上升。在政治方面，美國將根據其國會通過的一系列涉台法案，如“與台灣交往法”“亞洲再保證倡議法”“台灣保證法”草案等，提升美台官方交往層級，從多領域加強對台灣的支持。在軍事方面，美國不僅會加大對台出售武器的數量，提高出售武器的性能，還會加強與台灣的軍事交流與合作，包括提升軍艦停靠台灣港口，以及進行聯合軍事演習或訓練的可能性，意圖提升台灣的防禦能力，同時也向中國傳遞強硬信號。在經濟方面，美國會與台灣加強經濟合作，包括簽署貿易協定、推動科技合作等，旨在提升台灣的經濟實力，同時利用台灣作為牽制中國的一個經濟杠杆。