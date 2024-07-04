推動數字技術深度融入監督辦案

中評社北京7月4日電／據中央紀委國家監委報導，二十屆中央紀委三次全會強調，推動數字技術深度融入紀檢監察各項業務，促進全要素覆蓋、全流程貫通、全領域標準、全系統共享。紀檢監察機關要深化數據資源開發利用，充分運用開源建模、預警分析、數據追蹤等信息化手段，不斷提升監督執紀執法穿透性和精準度。



全面梳理風險隱患。圍繞中心工作、緊貼一線實際，利用大數據自動識別、匹配、分類、標記等技術，對具體領域進行全鏈路數字化映射解析，透過表象直擊靶心，有效應對腐敗問題隱形變異、手段翻新升級的現實問題。如，針對行政執法改革過程中執法事項多、行權節點多的特點，按照高頻次、高投訴、高金額、高風險等檢索類別，對相關數據進行起底梳理，通過關聯、比對、分析，可以精準發現以往傳統監督方式很難發現的隱形風險問題。又如，聚焦群眾身邊“微腐敗”問題，結合巡視巡察監督、審計監督、專項監督等基礎信息，通過數據建模對基層常規事務審批流程關鍵節點開展固化分析、風險預設，可以實現村級“三資”管理、小微工程建設、項目用工管理等重點環節的實時廉情預警。



全量歸集行權數據。做好大數據監督，必須暢通數據納管、篩選、集成的信息通道。在數據歸集上，搭建內部數據共享機制和外部數據互聯網絡，構建統籌聯動、響應及時、共享配合、安全可靠的多跨協同數據支撐體系，穩步推進區域數據倉的納儲擴容。在集成運用上，依照監督辦案需要，分級分類搭建權力行使主題庫、輔助驗證主題庫、監察對象資料庫，廣泛運用關聯圖譜技術，用數據全面、完整、立體呈現監督對象和行權事項有關情況。如，在對招投標領域突出問題開展數據建模時，將設計規劃、招標代理、專家抽取、評標開標等環節進行數據顆粒化拆解，將標段信息、開標記錄、評分明細等項目信息，以及中標人其他信息進行完整歸集，通過精細化建模提升比對驗證分析精準度。



全力構建監督閉環。堅持系統思維，把大數據意識和問題意識貫穿於監督辦案全過程，促進各類監督力量整合、程序契合、工作融合。在運用過程中，要注重大數據監督的供需銜接，定期對相關苗頭性、傾向性問題開展外圍數據分析，推動以案帶案擴源，動態校准監督方向。要注重通過系統糾治壓實責任落實，將每起預警查實的案件作為支點，建立派駐機構、職能部門聯席會商機制，定期研判共性問題，提出日常監管建議，督促補齊制度漏洞、抓好問題整改，不斷提升監督治理效能。