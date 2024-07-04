2024MWC上海展落下帷幕

中評社北京7月4日電／據新華社報導，作為移動通信行業的風向標，近日落下帷幕的2024年世界移動通信大會（上海）（下稱“2024MWC上海展”）上，5G－A與AI的碰撞成為無可爭議的焦點。正如本屆大會的主題“未來先行”，5G－A與AI的珠聯璧合打開的未來想象空間標誌著移動AI時代漸行漸近。



“2024年，5G－A商用元年和AI入端元年碰撞，將開啟移動AI時代。”華為常務董事、ICT基礎設施業務管理委員會主任汪濤的這個觀點在2024MWC上海展得到了廣泛認同。



在業界看來，5G是全球發展最快的一代移動通信技術，5G商用五年來成果顯著，對全球移動產業的影響前所未有。如今，5G發展的腳步仍在加速，5G－A的第一個標準版本3GPP Rel－18已於今年6月18日正式在上海凍結，這是5G產業發展的裡程碑事件，標誌著2024年成為5G－A商用元年。



在大會主辦方全球移動通信系統協會（GSMA）舉辦的5G－A產業圓桌會議上，北京聯通、雲南移動、阿聯酋du等全球領先運營商分享了5G、5G－A網絡建設和商業變現的經驗。GSMA、市場調研機構Omdia等也紛紛表示，5G商業增長加速，5G－A部署正當其時，5G－A全產業鏈已經成熟，全球已有超過30款終端支持5G－A，超過60家運營商完成了5G－A的商用發布。在此次圓桌會議上，華為正式發布了從5G到5G－A的產業技術演進方向：通過3D ELAA（超大規模天線陣列）天線技術、差異化體驗解決方案、全時段全系列綠色解決方案、以智賦網四大技術持續創新，將構築5G－A時代的全新體驗，使移動網絡滿足“聯接更多維、體驗更確定、整網更綠色”的需求。



與此同時，隨著AI技術的快速發展，以及AI PC、AI手機、AI穿戴設備、車載系統等智能終端的湧現，無處不在的AI時代已經到來，聯接對象的多樣化、承載內容的豐富度和用戶話務模型的變化，對網絡能力提出更高要求，也為新業務快速增長、提升網絡質量和運維水平提供了新的機會。



“未來十年，是擁抱移動AI時代的十年，是加速走向智能世界的十年，也是5G－A發揮基石作用的十年。”汪濤表示，移動AI時代將帶來人機交互、內容生產、移動終端三方面變革，移動終端將從智能手機走向“AI助理終端”和“具身智能”，提供全場景的智能入口。面對移動AI時代的廣闊機遇，產業界需緊密合作，一方面要“以網興智”，打造移動AI時代的堅實底座；另一方面要“以智賦網”，全面使能網絡生產力提升，共同把握時代的發展紅利。



