深中通道72小時通車超30萬車次

中評社北京7月4日電／3日下午，從深中通道91米高的懸索橋上空俯瞰，碧海藍天之間，長橋如龍蜿蜒，一條流動的多彩“車河”沿橋快速跨越珠江兩岸。



據新華社報導，深中通道開通72小時以來，日均車流量超過10萬車次，占每日珠江跨江車流量四分之一，架起一條粵港澳大灣區的“超級通道”。



深中通道是粵港澳大灣區核心樞紐工程，集“橋、島、隧、水下互通”於一體，全長約24公裡。通車後，深圳至中山的車程從此前約2小時縮短至30分鐘。



據廣東省交通集團監測數據，截至3日15時，也即是深中通道開通72小時，通過的車流數達30.5萬車次，日均超過10萬車次，這一數據遠超南沙大橋等主要跨江通道開通同期的車流量，也大幅超過長三角地區的重要跨海大橋杭州灣大橋的日均車流量。



廣東省交通集團董事長鄧小華說，深中通道的開通，帶來了粵港澳大灣區生產要素流通的新速度。通車首日高峰時段一小時車流量超過8000車次。



粵港澳大灣區有超過8000萬人口、經濟總量突破14萬億元。繁榮的經濟帶來生產要素流通的旺盛需求，單日過江車流高達約45萬車次。在深中通道開通前，珠三角地區主要有虎門大橋、黃埔大橋和南沙大橋等3條跨江通道，虎門大橋等跨江通道的擁堵成為人員往來和貨物運輸的“痛點”。