“水中無人系統挑戰賽”走進港澳地區

中評社北京7月4日電／2024年“水中無人系統挑戰賽（港澳選拔賽）”近日在香港理工大學成功舉辦，來自粵港澳地區的近百支中小學隊伍、逾七百名師生展開激烈角逐，最終評選出傑出先鋒團隊獎、時尚工藝創新獎、前沿創新團隊獎等多個獎項。



據新華社報導，本次賽事分為小學高年級組和初中組，小學高年級組圍繞模擬海底地震儀回收過程展開角逐，初中組則模擬海底沉積物取樣過程。賽場上，各支隊伍自主研發的無人系統在水中穿梭往復、沉浮躍動，展現了青少年的想象力和創新能力。在隨後的答辯環節，參賽隊伍通過展示團隊海報，闡述設計理念和實施方法，分享參賽經驗和感受。



本次賽事還特別設置了“粵港澳大灣區慶香港回歸27周年活動”環節，來自粵港澳三地的優秀隊伍同台競技，在水中無人系統研發、操控等方面展開切磋交流，加深瞭解與友誼。



“比賽不僅是對青少年科技水平的全面考驗，更是對他們創新能力、團隊合作精神以及解決實際問題能力的綜合鍛煉。”中國海洋學會副理事長、國家衛星海洋應用中心研究員林明森在開幕式致辭中說，本次比賽對推動港澳地區科普宣傳、促進港澳地區與內地交流合作具有重要意義。



2024年“水中無人系統挑戰賽（港澳選拔賽）”由香港科普科幻教育中心、香港理工大學承辦，是中國電子學會、中國海洋學會共同主辦的全國青少年信息素養大賽“水中無人系統挑戰賽”系列活動在港澳地區籌辦的首屆選拔賽。本次賽事最終評選出的優秀隊伍，將晉級2024全國青少年信息素養大賽“水中無人系統挑戰賽”。