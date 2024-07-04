外資機構“搶灘”中國

中評社北京7月4日電／6月底，日本瑞穗金融集團表示，中國證監會已經受理其在中國設立證券公司的申請，若獲得批准，日本瑞穗金融集團旗下的瑞穗證券將成立全額出資的子公司。這是外資機構“搶灘”中國市場的一個最新例證。



據新華社報導，業內人士表示，中國將繼續穩步推進金融高水平對外開放，不斷優化營商環境，為外資金融機構和全球投資者提供更加廣闊的市場和發展機遇。日益開放的中國金融市場也將吸引更多外資進入。



1月，聯博集團旗下外商獨資企業聯博基金獲得證監會核發的《經營證券期貨業務許可證》；3月，首家新設的外商獨資券商渣打證券正式宣布展業；4月，證監會核准設立法巴證券（中國）有限公司，中國的外商獨資券商增至4家……今年以來，多家外資機構申請來華新設券商、拓展業務。



中國人民大學中國資本市場研究院聯席院長趙錫軍認為，外資機構積極來華投資、展業，反映中國市場具備較強的吸引力和廣闊前景。



從近期多家國際金融機構發布的2024年下半年中國市場展望報告看，外資機構普遍對中國經濟前景持樂觀態度。



國際貨幣基金組織（IMF）近日發布最新報告，將中國2024年和2025年的經濟增長預期分別上調至5.0%和4.5%。瑞銀亞洲經濟研究主管汪濤預計，中國二季度GDP同比增速將在5.3%左右，全年GDP增速有望達到4.9%。安聯基金總經理沈良認為，中國經濟較高的增速和轉型態勢，為外資機構提供了更多發展機遇。



外資機構加碼布局中國市場背後，是政策“組合拳”在持續發力。



1月，中國人民銀行和香港金融管理局決定推出六項政策舉措，涉及金融市場互聯互通、跨境資金便利化以及深化金融合作等方面；3月，中國證監會發布《關於加強證券公司和公募基金監管加快推進建設一流投資銀行和投資機構的意見（試行）》，支持符合條件的外資機構在境內展業；3月，國務院辦公廳發布《扎實推進高水平對外開放更大力度吸引和利用外資行動方案》提出，擴大銀行保險領域外資金融機構准入、拓展外資金融機構參與國內債券市場業務範圍等。



