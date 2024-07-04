中俄蒙在阿斯塔納舉行三方外長磋商

中評社北京7月4日電／據新華社報導，當地時間7月3日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在阿斯塔納主持中俄蒙三方外長磋商，同俄羅斯外長拉夫羅夫、蒙古國外長巴特策策格共商三方合作事宜。



王毅說，中俄蒙是休戚與共的永久鄰邦、命運相連的合作夥伴，三方互利合作具有先天地緣優勢和深厚傳統積澱，符合三國人民的根本利益。近年來，在三國元首戰略引領下，中俄蒙三方務實合作穩步發展，各領域交流對話走向深入，中蒙俄經濟走廊建設扎實推進。今年是中國同俄蒙兩國建交75周年，也是中俄蒙機制成立十周年。中方願同俄方和蒙方一道，恪守合作初心，錨定正確方向，加強團結協作，排除外部干擾，共商互利共贏的有效路徑，共建繁榮穩定的地區格局，共享區域發展的利好成果。



拉夫羅夫和巴特策策格高度評價中俄蒙三方外長磋商機制，表示三方互利合作有著廣闊前景和巨大潛力，願同中方攜手落實好三國元首重要共識，加強歐亞經濟聯盟、“草原之路”同共建“一帶一路”倡議對接，加快互聯互通和中蒙俄經濟走廊建設，打造更多標誌性重點項目，推動三方合作不斷邁上新台階。



三國外長還就共同關心的國際和地區問題交換了看法，表示將加強多邊協調，反對單邊行徑，維護地區和平穩定，促進區域融合發展。