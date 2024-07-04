中國和阿塞拜疆建立戰略夥伴關係

中評社北京7月4日電／據新華社報導，應哈薩克斯坦共和國總統卡瑟姆若馬爾特·托卡耶夫邀請，中華人民共和國主席習近平於2024年7月2日至4日對哈薩克斯坦共和國進行國事訪問並出席上海合作組織成員國元首理事會第二十四次會議和“上合組織＋”會議。



中華人民共和國和阿塞拜疆共和國就關於建立戰略夥伴關係發表聯合聲明。在當前國際和地區形勢深刻複雜演變的背景下，雙方一致同意拓展兩國政治、經濟、文化等領域合作，加強國際協作，共同維護兩國共同利益，共同促進地區乃至世界和平、穩定與發展。

