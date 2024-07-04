中國極端高溫事件呈顯著增加趨勢

中評社香港7月4日電／中國氣象局4日發佈的《中國氣候變化藍皮書（2024）》顯示，1961年以來，中國極端高溫事件發生頻次呈顯著增加趨勢，且階段性變化特徵明顯，21世紀初以來明顯偏多。



新華社報導，在中國氣象局當天舉行的新聞發佈會上，國家氣候中心副主任袁佳雙介紹，全球變暖持續加劇了氣候系統的不穩定性，導致極端天氣氣候事件增多、增強，且影響範圍更大。



“長序列氣候觀測資料綜合分析顯示，極端高溫事件發生更為頻繁、強度更強、持續時間延長，如2022年7月至8月長江中下游地區的高溫乾旱、2023年6月中下旬至7月華北地區的高溫熱浪，對農業生產、能源供應、人體健康等均造成顯著影響。”袁佳雙說。



與此同時，伴隨氣溫升高，大氣中持水量增加，極端強降水事件的發生頻次和強度也有所增強。近年來，中國北方地區多次發生破紀錄的特大暴雨，如“21·7”河南極端暴雨過程、“23·7”華北極端暴雨過程等。從極端事件的長期變化看，中國年暖晝日數平均每10年增加6.7天，年累計暴雨（日降水量點50毫米）站日數每10年增加4.1%。



袁佳雙表示，全球變暖背景下，未來中國極端高溫事件將呈增多趨勢，極端降水增加的幅度大於總降水量，變率增大，降水更趨於極端化。