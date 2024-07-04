山西常態化開展政治監督專項檢查

中評社北京7月4日電／據《人民日報》報導，近年來，山西省紀委監委著力推動政治監督具體化、精準化、常態化，先後開展優化營商環境、耕地保護、“一泓清水入黃河”工程、文物保護利用等政治監督專項檢查，有力推動習近平總書記重要指示批示精神和黨中央決策部署在山西不折不扣落到實處。



“我們堅持黨中央重大決策部署到哪裡，政治監督就跟進到哪裡。紀檢監察機關及時發現問題、糾正偏差，監督推動高質量發展、深化全方位轉型。”山西省委常委、省紀委書記、省監委主任王擁軍說。



靶向施治，推動重要事項件件抓實、事事見效



“多虧了‘兩不一欠’專項治理行動，欠款拿到了，工人工資也結清了。”山西怡景園林綠化工程有限公司項目負責人段永紅說。



2020年6月，五台縣投資擴建瀛湖公園。2022年9月，公園竣工，但多家參與建設的民營企業卻沒有領到工程款。2023年，山西開展“新官不理舊賬、政策不兌現、拖欠民營企業賬款”（兩不一欠）問題專項治理行動後，五台縣加大清償力度，採用分期支付方式，將3000餘萬元工程款全部清償。



拖欠民營企業賬款，表面上是經濟問題，背後考量的是政府、國有企業的政治擔當。持續清欠、妥善清欠，就是對民營企業實實在在的支持。山西把開展“兩不一欠”專項治理作為優化營商環境、促進民營經濟發展的重要抓手。截至1月中旬，已推動解決“新官不理舊賬”問題404個、“政策不兌現”問題725個，化解“拖欠民營企業賬款”335.6億元，一大批“兩不一欠”問題得到妥善解決。



“兩不一欠”專項治理行動是山西省紀委監委開展政治監督的一個縮影。山西省委要求每年組織一次貫徹落實情況“回頭看”，對已落實到位的督促鞏固提升，對正在推進的督促加快落實。



“2022年以來，我們先後組織開展政府隱性債務風險、國有融資平台腐敗、資本無序擴張、優化營商環境、耕地保護等政治監督專項檢查，推動重要事項件件抓實、事事見效，督促一大批問題得到解決。”山西省紀委監委政治監督室主任趙順兆說。



