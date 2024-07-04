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研究：日本2040年外籍勞工缺口將近百萬人
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2024-07-04 17:00:00
中評社香港7月4日電／日本國際協力機構（JICA）估計，按照目前速度，到2040年將有591萬名外籍人士在日本工作，但要達到年均經濟增長率1.24%目標所需的外籍勞動力，將欠缺近100萬人。
外籍勞工對日本經濟至關重要，有助填補因為快速老齡化及出生率急劇下滑，而造成的嚴重勞動力短缺。
香港電台報導，截至去年10月，在日本的外籍勞工達205萬人，約佔日本勞動力總數3%，過去15年來外籍勞工數量呈現倍數增長。政府已將工作簽證許可擴大到部分藍領行業及技術工種。
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