中評鏡頭：在武漢光谷，聆聽一束光的故事

7月4日，海峽兩岸媒體荊楚行活動來到武漢華工激光。（中評社 李澤璇攝） 中評社武漢7月5日電（助理記者 李澤璇）“最快的刀、最准的尺、最亮的光”——激光是20世紀人工智能、計算機、半導體之後，人類的又一大偉大發明。7月4日，海峽兩岸記者一同來到武漢華工激光和銳科激光，體驗激光在世代的應用、價值和意義。



1960年，美國科學家梅曼在實驗室裡獲得了人類有史以來的第一束激光。隨後，我國中科院長春鋼鐵所也製造出了我國第一台激光器。隨後，激光技術的發展便進入了快車軌道，製造業、航空航天、藝術創作……激光在各領域中的運用隨處可見。



華工激光的激光體驗館中展示了由激光焊接而成的精密器械——胃鏡活檢取樣器。取樣器直徑不過幾毫米，尖端的取樣夾更是如米粒大小，輕輕抽拉末尾的金屬絲即可實現取樣夾的張開與合攏。講解員介紹，應用在人體內的器械在焊接時需要做到光滑、無毛刺，這項應用充分體現了激光焊接的準確性與高契合性。



在展出的一個汽車框架上，講解員引導大家關注一條細細的黃銅線。“這條由激光焊接的黃銅線看起來十分普通，但這是由國外壟斷超過40年的汽車高質高效激光焊接、切割關鍵工藝及成套裝備項目。”講解員介紹道，這項技術突破也讓華工激光榮獲國家科技進步獎一等獎。



體驗館中還設置了激光刻印書簽的交互環節。環球時報中文版執行副主編吳薇在電子屏上簽下了自己的名字、選擇了想要的款式和材質，自動機械臂很快地開始運作，選取材料、質檢、激光刻印、打包，整個過程在五分鐘內即自動完成，激光刻印的環節更是幾乎瞬間完成。取出書簽，可以看到清晰的簽名，正如吳薇在電子屏上寫下的。記者們紛紛圍觀這“新鮮製作”的書簽，驚嘆於它的精美。



銳科激光展廳的體驗區也引起了兩岸記者的強烈興趣。在這裡，記者們可以帶上墨鏡，親眼近距離觀看激光焊接、激光清洗、激光切割如何進行，還能夠拿起器械，親手體驗激光焊接。



台灣工商時報記者賴瑩綺就過了一把焊接的“癮”，親手操控機器體驗了激光焊接。體驗過後，她表示“操控機器並不容易”，噴槍很重，需要用力握住並且下壓。“所以我焊出來的都是一截一截的。”她笑道。賴瑩綺說，這次參觀的兩家激光公司令她十分新奇，她先前並不知道激光能有這麼多樣化的應用，距離我們的生活這麼近。



