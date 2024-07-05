中國光谷：“在這裡看到中國科技的未來”

在武漢新城展示廳，記者們通過沙盤總覽了武漢新城規劃全景。（中評社 李澤璇攝） 中評社武漢7月5日電（助理記者 李澤璇）7月4日，海峽兩岸媒體記者由黃石趕赴武漢，在武漢東湖新技術產業開發區，即中國光谷，度過了科技感滿滿的一天。



記者們首站來到武漢新城展示廳，通過沙盤模型總覽新城全景。武漢新城位於武鄂黃黃地理中心，規劃面積約719平方公里，管控範圍拓展至環梁子湖區域，規劃面積約1689平方公里。武漢新城規劃建設新城中心片區、光谷片區、葛華片區、花山片區、龍泉山片區、紅蓮湖片區、梧桐湖片區、濱湖半島片區共八大片區。



隨後，參訪團一行人深入武漢新城的光谷片區，先後參訪了華工激光、銳科激光兩家光電子企業。



武漢華工激光工程有限責任公司是中國最大的激光設備製造商之一，是全球知名的激光設備及數控精密等離子切割設備提供商。2020年，華工激光率先牽頭制定了中國首個激光產品國際標準，這標誌著中國的激光企業在國際上擁有了話語權。在激光科技館內，記者們見到了栩栩如生的3D打印龍模型、由激光焊接的胃鏡活體取樣器、還有突破國外技術壟斷的汽車高質高效激光焊接、切割關鍵工藝及成套裝備項目。



銳科激光是國內首家以激光器為主業的上市公司，自主創建圓形改性雙包層大模場增益光纖技術體系，打破禁運並超越國際八邊形結構增益光纖，形成了中國光纖激光器光纖技術體系，取得了多項原始性技術創新和突破。展示廳內布設了激光切割、焊接、清洗等多項工藝的現場展示，記者們可以親眼觀察、親手體驗到激光的奇妙。



武漢人工智能研究院於2022年7月登記成立，是由東湖高新區建設的新型研發機構。它研發的“紫東太初”多模態大模型榮獲世界人工智能大會 SAIL獎，並於2023年6月發布全球首個千億參數全模態大模型“紫東太初2.0”，也是全國首批通過備案的大模型之一。在參觀展廳，“紫東太初”還向記者們現場展示了它根據指令即時生成文字、圖片的能力。



參訪團下午的活動則主要圍繞生物科技主題進行。兩岸記者們首先到訪了光谷生物城，瞭解了目前最前沿的生物科技應用，如醫藥領域、農業領域等。隨後，記者們參觀了武漢市國家級人類遺傳資源庫。武漢國家級人類遺傳資源庫是《中華人民共和國人類遺傳資源管理條例》頒布施行後首個獲批人類遺傳資源保藏資質的第三方樣本庫，目前已實現1500萬管樣本保藏和30PB樣本相關信息私有雲存儲能力。



結束參觀後，台灣自媒體人王裕慶向中評社助理記者表示，他在中國光谷“看到了科技的未來”。王裕慶曾從事機械行業，他講到，現在的激光技術讓工廠環境、產品質量都大幅度提升了，“手工切割會產生大量粉末、小碎料，切割後的產品還會有毛邊”，但運用激光切割技術後，這些問題都將不復存在。他還提到，或許未來的激光技術會逐漸普及，3D打印機和激光切割機會像打印機一樣普及，“人類那時候的生活一定又會大不一樣了”。



