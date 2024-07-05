兩岸記者同乘空軌列車，覽光谷好風景

在地面仰望空軌列車緩緩出站。（中評社 李澤璇攝） 中評社武漢7月5日電（助理記者 李澤璇）從綠皮火車到動車組、磁懸浮列車、再到高鐵，無論如何提速，列車總是在地面上運行的。而在武漢光谷，就有一條特殊的線路——這裡的列車不是在地面上行駛，而是懸掛在空中，讓乘客從上而下俯瞰光谷美景。7月4日，海峽兩岸媒體荊楚行活動參訪團來到武漢光谷，體驗了這條空中輕軌。



光谷空軌列車全稱為“光谷光子號”空軌旅遊線，於2023年9月26日開通運營，是目前國內首條開通運營的空軌線路。空軌，全稱為“懸掛式單軌”，是一種中低運量、生態環保、綠色低碳的城市交通新制式，其列車懸掛在單型軌道下方，擁有獨立路權，在終點站通過人字形軌道進行換向，可全天候運營。



列車實現智能感知、智能行車，啟動、停車、出庫、入庫、開關門及正線運行等均實現全過程自動控制，無需人工操作，司乘人員只需隨車應對突發情況。這條空中軌道串聯起了光谷生態打走廊內的山、水、林、田、湖等特色區域，打造“空中觀景平台”和流動風景線。



最引人注意的是空軌列車的超大觀景範圍。列車在兩側、底部均開有大玻璃窗，乘客可以進行270°的觀光游覽。東森電視台記者黃圓媛認為空軌列車最特別的就是“大號舷窗”，能把外面的景色看得非常清楚。還有媒體人對腳下的玻璃觀景窗十分感興趣，大喇喇地或坐或躺在觀景窗上感受“懸空”的魅力。



還有一位來自安徽的小遊客激動地對中評社助理記者表示，她最喜歡站在車尾，看窗子中的景物越來越遠，“觀景線路雖然不長，但能看到很多漂亮的風景”。



本屆“海峽兩岸媒體荊楚行”活動共7天，有新華社、中央廣播電視總台、環球時報、中國日報、中國新聞社、台灣聯合報、TVBS電視台、東森新媒體、東森電視台、香港中評社、香港大公文匯傳媒集團等兩岸20家新聞媒體和自媒體人共28人參與此次活動。



今日，活動主要在武漢東湖新技術產業開發區，即中國光谷進行，兩岸記者造訪武漢新城展示廳、華工激光、武漢市國家級人類遺傳資源資源庫等光電信息技術、生物技術高地，感受高新科技的魅力。

