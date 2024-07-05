盧金榮答中評：冀為港培養新質生產力人才

廠商會會長盧金榮（中評社 盧哲攝） 中評社香港7月5日電（記者 盧哲）香港中華廠商聯合會（廠商會）會長盧金榮近日接受中評社記者專訪時表示，在香港新的發展階段，開啟經濟增長的“新質引擎”，要強化“新質生產力”人才的培養和引進。廠商會將在多方面助力，希望在引進和培養新質生產力人才方面為香港貢獻自己的力量。



今年是中華人民共和國成立75周年，同時也是香港中華廠商聯合會（廠商會）成立90周年。為此，廠商會宣佈將推出系列慶祝活動，與社會各界一同分享這份雙重喜悅。廠商會會長盧金榮對中評社記者表示，廠商會一直以香港為根、國家為本，並肩負著推動香港工業發展的重要使命。廠商會多年來時刻關注世界工業與科技的演變、國情的發展，以及香港產業布局的調整，適時提升和拓展服務，幫助業界適應每次產業變革。“近年來，廠商會開拓了一系列全新服務，涵蓋品牌發展，科技商品化以及可持續發展等領域，協助業界把握‘新質生產力’的機遇。”



據介紹，廠商會希望透過一系列慶祝活動，能與市民大眾一同回顧國家及廠商會的重要時刻及輝煌成就，凝聚社會力量，一同求新、求變、求發展，開啟經濟增長的“新質引擎”。而其中在人才培育方面，廠商會在4月與香港職業訓練局簽訂了合作備忘錄，攜手強化“新質生產力”人才的培養和引進。廠商會及屬下的CMA檢定中心將合共捐款450萬港元予職業訓練局，協助該局推行“職專畢業生留港計劃”，以加強香港在“新型工業化”的人才儲備。



在接受中評社記者訪問時，盧金榮表示，強調把握“新質生產力”的機遇、大力支持“新質生產力”人才的培養，是因為發展新質生產力是國家當前的重要任務。“正如習主席所說，發展新質生產力是推動高質量發展的內在要求和重要著力點。今年全國兩會期間，習主席也強調，要牢牢把握高質量發展這個首要任務，因地制宜發展新質生產力。”盧金榮說，香港配合國家發展，也要因地制宜發展新質生產力。“新質生產力是經濟增長的動力、是未來發展的動力。香港要發展工業，發展創科中心，有很多的發揮空間，很多可以做。”