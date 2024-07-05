快評：大陸海警台海連續行動　彰顯管轄權

中評社快評／台灣媒體報導，大陸海警3日晚上及4日中午又陸續在金門、澎湖海域對台灣漁船執法巡查。這是大陸海警2日晚在金門東北外海對澎湖漁船“大進滿88號”登檢帶回之後，連續第三天對台灣漁船採取行動，台灣方面明顯感受到壓力。



台灣“海委會主委”管碧玲昨晚稱，“海巡署”會全力護漁，做好海面部署；台方不升高政治衝突，相關部會都有做各種努力。陸委會昨天則呼籲各界不要做不必要的“預言式推理”。台灣當局的措辭明顯趨低調，看似有意降溫，希望“息事寧人”。



大陸海警台海連續行動，外界分析認為與近期兩岸局勢有關，也與大陸方面的主張有關。2022年6月，大陸已對外聲明，根據《聯合國海洋法公約》和中國國內法，台灣海峽水域由兩岸的海岸向海峽中心線延伸，依次為中國的內水、領海、毗連區和專屬經濟區。中國對台灣海峽享有主權權利和管轄權。



今年2月14日金門惡性撞船事件發生後，大陸在廈金海域開展常態化執法巡查。台灣淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳認為，大陸透過海警在台灣的“前線島嶼”附近執法，對台灣具有威懾力；大陸“把海警當成第一線”，希望藉由執法來“體現管轄權”，進一步“彰顯主權”。



大陸海警在廈金海域、乃至整個台灣海峽開展常態化執法巡查，是“台獨”猖獗下的情勢所迫，也是現實所需。從最新情勢判斷，大陸海警的執法行動效果是明顯的，既彰顯了對台海管轄權，又震懾了“台獨”勢力。