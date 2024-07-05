網評：“金庸熱”推動香港文化走向國際

中評社北京7月5日電／網評：議會內外／“金庸熱”推動香港文化走向國際



來源：大公報 作者：嚴剛



今年是中國武俠小說泰斗金庸先生的百年誕辰。“飛雪連天射白鹿，笑書神俠倚碧鴛”，金庸先生以筆為劍，為海內外讀者書寫出一個刀光劍影的武俠世界，他筆下的武俠人物不僅陪伴了無數國人，而且承載了幾代人的文化記憶。凡有華人處，就有金庸武俠小說。金庸先生筆下的江湖世界，不僅僅全方位深度展現了博大精深的中國傳統文化，書寫了波瀾壯闊的中國歷史，更在抒發俠之大者的家國情懷的同時，弘揚了中華民族“天下之本在國，國之本在家，家之本在身”的愛國主義精神。金庸先生愛國愛港的家國情懷，應該成為香港深化愛國主義教育的催化劑。



金庸武俠小說系列從社會歷史發展的深度廣度演繹了中國歷史，特別是元明清歷史。金庸的武俠小說作為文學創作，雖然與歷史演繹有本質的不同，但同樣離不開燦爛輝煌的古代中國文明史，正是在蜿蜒曲折的歷史回廊中，才能淋漓盡致地演繹出栩栩如生的人物形象，讓這些經過文學塑造的人物活靈活現地展現在讀者面前，以至於令讀者產生真正生活在某朝某代的感覺。金庸先生文學創作的成功，恰恰是將其扎實的文學想像與文字描述功力建基於其厚重的中國歷史功底之上。可以毫不誇張地講，金庸的文學成功完全得益於他對中國歷史、中國傳統文化觸類旁通的深邃洞察。



“俠之大者”的家國情懷



金庸武俠小說系列全方位展現了博大精深的中國傳統文化，是中國傳統文化的集大成者。在金庸小說中，從衣食住行、社會制度、婚喪嫁娶等方方面面，還原出一幅幅在大歷史背景下人物的生活日常與社會風貌。不論是荒涼大漠、蒼茫雪景，還是市井煙火、巍峨山河，一幅幅“國破山河在，城春草木深”的山海場景，精致地刻畫出了一幅逼真的“清明上河圖”。



金庸武俠小說是弘揚家國情懷的布道場，在金庸的武俠世界中，不論是男歡女愛，還是民族爭紛，或是私人世仇，抑或是武林爭霸，其背後所蘊涵展現的都離不開國恨家仇，家國情懷，真正體現了儒家傳統的“天下之本在國，國之本在家，家之本在身”的愛國主義精神。

