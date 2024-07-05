中評社北京7月5日電／網評：吸引頭部企業以“雙總部”方式落戶



來源：大公報 作者：盧曉楓



2022年底，特區政府發布《香港創新科技發展藍圖》，以新型工業化為目標，實現香港基礎科研轉化與內地產業鏈融合，同時提出把第三代半導體設計製造和新能源汽車設計製造作為兩個重要推動產業。該藍圖定位清晰，瞄准了十至十五年內對工業界影響深遠的科技創新領域，既符合國家發展大局，也符合市場規律：從產業鏈和規模兩個維度，也是具備足夠的產業縱深，最大限度吸納跨越多個學科的就業半徑。去年年底，特區政府更成功引入新能源汽車的行業巨頭“寧德時代”落戶香港，設立國際總部。



在此基礎上，特區政府應該更積極有為，深入研究新能源汽車產業的發展趨勢，識別產業鏈的關鍵環節，特別是針對與香港經濟發展模式相匹配的頭部企業，展開系統性的招商引資，可以“一企一策”，通過落戶香港，為這些企業的痛點堵點提供差異化的支持。



根據最新的電動汽車發展趨勢預測，未來歐洲和中國的輕型電動車占比將分別達到96%和78%。而大於六噸的中重型電動車滲透率也將達到62%和41%。與此同時，電動車技術的新一輪革新已經在路上，重點是電池能量密度提升（包括固態電池量產化的技術突破）、充電效率的提升和便利性、控制芯片的算力提升、車架鑄造工藝的革新以及智能化系統的第四代升級。



其中，電池技術的革新會再一次顛覆電動汽車行業。全固態動力電池量產的關鍵技術突破，具有超高能量密度、超高安全性及大容量全固態電芯三大核心優勢。2024年4月12日，“廣汽集團”發布全固態電池將於2026年搭載在全新的車型。全固態動力電池採用了高面容量固態正極技術與第三代海綿矽負極片技術（新型納米矽復合負極），全固態正極可達到5mAh／cm2以上的高面容量，進而實現了400Wh／kg以上的能量密度。相較於目前最先進的液態鋰離子電池，其體積能量密度和品質能量密度提升50%以上，使電動車續航里程可超過1000km。

