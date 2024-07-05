中評社北京7月5日電／網評：“六個守住”激勵各界創新局



來源：大公報 作者：胡劍江



日前中央政府駐港聯絡辦主任鄭雁雄應邀出席香港立法會午餐會並致辭，與立法會議員一起探討香港回歸以來“變與不變”的問題，並指出要準確把握“六不變”“六變”：不變的是，“一國兩制”沒有變；高度自治沒有變；法治和營商環境沒有變；民主自由沒有變；生活社交方式沒有變；國際化特色沒有變。變的是，中央全力挺港惠港，香港健步由治及興。香港同胞當家做主，優質民主得以實現。國家安全獲得保障，長治久安可感可期。特區治理不斷完善，社會事業全面進步。香港經濟長足發展，民生福祉持續增進。對外交往日益廣泛，國際影響明顯擴大。



守住不變根基 駕馭發展變局



鄭雁雄主任指出，當前，香港必須堅定歷史自信、歷史主動，從變數中找著數，主動迎接“逢變則興”的光明未來。特區的行政、立法、司法以及社會各界、全體市民的戮力同心、同向而行，是駕馭當今變局、開創香港新局的必然選擇。



即使時代在變，香港只要守住不變的根基，發揮自身優勢，便能駕馭發展變局。



鄭雁雄主任提出的“六個守住”，對香港具有重要啟示作用。一是守住“一國兩制”，用好獨特地位，當好制度創新示範區；二是守住國際優勢，用好外聯內通，當好聯通世界橋頭堡；三是守住發展之本，用好中國機遇，當好中國式現代化排頭兵；四是守住法治精神，用好普通法系，當好依法治理模範生；五是守住最高原則，用好法治利劍，當好國家安全守護人；六是守住文化特色，用好文化力量，當好中華文化復興先行者。

