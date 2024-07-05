軟盤停產13年仍有“忠實客戶”

美國商人珀斯基堅持從事軟盤銷售。（圖源：路透社） 中評社北京7月5日電／據大公報報導，據BBC報導，2011年之後，全世界已經沒有人再製造新的軟盤，但仍有一小部分用戶在堅持使用軟盤。美國商人湯姆.珀斯基多年來一直從事軟盤回收和銷售工作，從中獲取豐厚利潤。



珀斯基在軟盤停產前後大量囤貨。隨著供應枯竭、競爭對手退出，軟盤交易成為賣方市場，他的投資得到了豐厚的回報。珀斯基經營著全球最大軟盤供應商FloppyDisks.com，該網站的軟盤售價約為每張1美元，容量更大的軟盤價格高達10美元。他表示，FloppyDisks.com的客戶遍布全球各地，其中一半是出於個人愛好購買軟盤，另一半則是一些企業。這些企業的設備需要通過安裝著軟盤的計算機進行操控，它們不得不想方設法為這些造價不菲的“老古董”購置軟盤。



珀斯基稱，他向航空業銷售了數千張軟盤，但拒絕透露客戶名單。BBC表示，眾所周知，一些波音747飛機就需要使用軟盤將關鍵軟件的更新加載到導航和航空電腦中。



挪威音樂家克拉夫特則是出於愛好而使用軟盤。他保存著大量五顔六色的軟盤，每一張都存儲著一段音樂，可以激發他的創作靈感。珀斯基還提到一名法院書記員，他的工作以文字記錄為主，對存儲容量需求不大，因此在習慣使用軟盤後不打算改變。