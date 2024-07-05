匈中雙語學校孔子學院在布達佩斯揭牌

中評社北京7月5日電／據新華社報導，匈中雙語學校孔子學院3日在匈牙利首都布達佩斯正式揭牌。這是在匈牙利成立的第六所孔子學院，由首都師範大學與匈中雙語學校合作共建。



中國駐匈牙利大使龔韜在揭牌儀式上致辭說，匈中雙語學校是兩國教育領域合作的成功實踐，建校20年來不斷發展壯大，培養了大批中匈雙語人才，為促進中匈友好、深化人文交流、推動教育合作、傳播中國文化發揮了重要作用，作出了突出貢獻。希望匈中雙語學校以孔子學院成立為契機，在國際中文教育、本土中文教師培訓、人文交流等方面發揮示範作用，培養出更多促進中匈友好和雙邊關係發展的青年人才，進一步夯實兩國友好的民意基礎。



匈中雙語學校校長埃爾代伊·蘇珊娜說，孔子學院揭牌儀式為該校20周年系列慶祝活動畫上圓滿句號。匈中雙語學校將繼續教好中文，傳播中國文化，致力於推動匈中友好關係的發展。



中國國際中文教育基金會副秘書長張君麗表示，期待匈中雙語學校孔子學院能在中文教學、中華文化推介、中匈師生交流等方面取得新的成就。基金會將繼續支持匈中雙語學校孔子學院可持續高質量發展，為增進中匈兩國人民的相互瞭解和友誼作出更大貢獻。首都師範大學副校長王大廣表示，首都師範大學將與匈中雙語學校密切合作，發揮孔子學院的橋梁和紐帶作用，讓更多匈牙利人瞭解中國。



此前在匈牙利已成立5所孔子學院，分別是羅蘭大學孔子學院、賽格德大學孔子學院、佩奇大學中醫孔子學院、米什科爾茨大學孔子學院以及德布勒森大學孔子學院。