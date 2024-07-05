中埃絲路文化遺產國際交流活動在開羅舉行

中評社北京7月5日電／據新華社報導，“共同的遺產，共同的世界”中埃絲路文化遺產國際交流活動3日在埃及首都開羅舉行，來自聯合國教科文組織、中國和埃及政府機構及文化、建築、遺產保護等領域的嘉賓參加。



本次活動在聯合國教科文組織開羅辦事處的支持下，由南京市人民政府新聞辦公室聯合東南大學和同濟大學共同主辦。



聯合國教科文組織助理總幹事拉莫斯在視頻致辭中表示，聯合國教科文組織將持續開展促進跨文化交流的行動，保護人類共同遺產，塑造更好未來。



中央精神文明建設辦公室專職副主任胡凱紅致辭說，此次活動是長江之濱與尼羅河畔的對話，是南京與開羅的攜手共建，是中埃兩國青年的相逢相知，對於弘揚平等、互鑒、對話、包容的文明觀，踐行全球文明倡議，加強文明交流互鑒具有重要意義。



埃及中國友好協會副會長阿里·希夫尼致辭說，中國和埃及的悠久歷史和文化遺產為豐富人類文明作出了貢獻，兩國將持續加強各領域合作，共享繁榮的未來。



中國駐埃及大使廖力強致辭說，中埃作為兩大文明古國，都擁有值得驕傲的文化遺產。中方願與埃方一道，共同踐行兩國元首關於構建中埃命運共同體的戰略共識，推動兩國共同發展、共同繁榮。



來自中國、埃及和國際組織的專家學者就文化遺產的保護和利用進行了經驗交流與分享。



同期舉行的“共同的遺產，共同的世界”主題展覽聚焦中埃等重點絲路沿線國家和地區，以河流為線索，充分展示具有城市特質的歷史文化遺產，以及中國在文化遺產領域的國際合作成果。此外，活動期間還舉辦了長江—尼羅河文化遺產保護與傳承青年對話會，圍繞文化遺產保護、利用和傳承等議題展開對話。