前景廣闊／科大五項目獲資助

香港科技大學五個研究項目團隊主要成員展示最新研究成果。（圖源：大公報） 中評社北京7月5日電／據大公報報導，創新科技署於去年10月推出“產學研1＋”計劃，旨在資助教資會院校內有潛質成立初創企業的研發團隊把研究項目商品化，資助金額由一千萬至一億港元不等。當局早前公布首批24個落實參與項目，當中5個項目由香港科技大學（科大）團隊率領。其中一個以電化學新技術處理污水、污泥的項目，號稱可在10至15分鐘內處理污水，比傳統方法時間更短、成本更低。團隊目前正與環境保護署以及渠務署合作進行實地應用，談及落地計劃，團隊希望先聚焦在香港，再延伸至大灣區。



包括癌症腫瘤成像技術



五個項目分別由科大工學院及理學院教授領導，涵蓋不同範疇，包括：基因治療、癌症腫瘤成像、污水處理、感測晶片和人工智能機械人等。科大表示，具體的資助金額仍在最終確定階段，相信政府會適時公布。



獲資助的項目之一是“電化學技術處理污水及污泥”。由於本港採用海水衝廁，所以污水中含有較高的硫酸鹽，污水處理產生的污泥會持續散發具有劇毒且有強烈臭味的硫化氫氣體，且不會被及時運走，最長5天才被運走，存在安全問題。團隊開發LEEO®技術能在10至15分鐘內處理污水，處理時間更短，並且產生的污泥在38℃的高溫下堆放5天都不會產生硫化氫氣體，成本更比現有技術低20%。



研究人員黃浩指出，項目擁有涵蓋“官＋產＋學＋研”的團隊資源。在技術方面，團隊背靠國家級平台國家重金屬污染防治工程技術研究中心（香港分中心）的技術及人才資源，擁有科研團隊及工程團隊。團隊與政府緊密合作，和環境保護署以及渠務署合作進行實地應用，目前LEEO®技術在小蠔灣污水處理廠進行每天100噸的試驗。在實地應用中展示出色的處理效果會吸引投資者投資。他表示，未來項目的商業化應用會先聚焦在香港，再繼續發展到大灣區以及內地，並再拓展到“一帶一路”及國際。

