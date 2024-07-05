調查：逾八成市民認同中華傳統文化

一項調查反映香港市民對傳統中華歷史、文化具有高度認同感，普遍充滿文化自信。（圖源：大公報） 中評社北京7月5日電／據大公報報導，據紫荊雜誌社公布，紫荊研究院於6月19日至28日期間，透過音頻電話隨機抽樣成功訪問了615名18歲或以上香港市民，瞭解他們對中華傳統文化的看法。數據按特區政府統計處2023年的性別與年齡人口分布加權處理。調查顯示，逾八成受訪市民對中華傳統文化感到自豪，當中表示“非常自豪”達43.4%，結果反映香港市民對傳統中華歷史、文化具有高度認同感，普遍充滿文化自信。



對中國書法繪畫最感興趣



調查同時問及市民感興趣的中華傳統文化類型，較多受訪市民優先選擇“書法、繪畫”（15.1%）、“傳統節慶”（14%）和烹調（14.9%），另外“詩詞、文學”（12.6%）、“音樂、舞蹈”（12.6%）、“中醫藥”（9.8%）和“文物古蹟”（9.2%）也頗受歡迎。結果反映社會各界可以透過推廣傳統“琴棋書畫”、“詩詞歌賦”和“節慶”等活動吸引市民關注和融入中華傳統文化。



整體而言，調查結果顯示近半（47.8%）受訪市民認為特區政府過往在推動中華傳統文化方面的工作並不足夠，表示認同的有34.8%。特區政府於今年4月成立弘揚中華文化辦公室，專責策劃推動中華文化和歷史的活動、交流和合作，以提升市民的文化自信和國民身份認同。針對“弘揚辦”的工作，最多受訪市民期待舉行“傳統節日慶典活動”（29.4%），另外分別有18.4%和14.2%受訪市民期待舉辦“親子活動、工作坊”和“展覽”，還有一些市民對“電影欣賞”（6.1%）和“講座”（6.9%）感興趣。



國家“十四五”規劃綱要明確提出，支持香港發展中外文化藝術交流中心。就如何發揮香港在推動中外文化融合發展的角色，調查結果發現最多受訪市民認同應培育更多多元人才（23.9%）和進一步提升文化藝術基礎設施（21.6%），另外有17.9%認為應加強香港與外地藝術機構的交流合作，支持舉辦更多世界級文化藝術盛事的受訪市民則有16%。