習近平出席上合組織元首理事會第二十四次會議

當地時間7月4日上午，國家主席習近平在阿斯塔納獨立宮出席上海合作組織成員國元首理事會第二十四次會議。（圖源：新華社） 中評社北京7月5日電／據新華社報導，當地時間7月4日上午，國家主席習近平在阿斯塔納獨立宮出席上海合作組織成員國元首理事會第二十四次會議。



上海合作組織輪值主席國哈薩克斯坦總統托卡耶夫主持會議，上海合作組織成員國白俄羅斯總統盧卡申科、吉爾吉斯斯坦總統扎帕羅夫、巴基斯坦總理夏巴茲、俄羅斯總統普京、塔吉克斯坦總統拉赫蒙、烏茲別克斯坦總統米爾濟約耶夫、伊朗代理總統穆赫貝爾和印度代表以及上海合作組織秘書長等參加。



習近平同上海合作組織成員國領導人集體合影，隨後出席元首理事會會議。



習近平在發言中高度評價哈薩克斯坦擔任輪值主席國期間為推動完善上海合作組織運作機制、深化各領域合作作出了積極努力和重要貢獻，歡迎白俄羅斯首次作為成員國出席上海合作組織峰會。



習近平指出，上海合作組織成立於世紀之交，當時冷戰遺留的對立和割裂尚待彌合。本組織創始成員作出歷史抉擇，追求和平發展，致力於睦鄰友好，構建新型國際關係，“上海精神”成為成員國共同的價值遵循和行動方針。上海合作組織成立23年後，成員國增加到10個，“上海合作組織大家庭”覆蓋三大洲26個國家，夥伴越來越多，合作基礎更加堅實。當前，世界百年變局加速演進，人類社會又一次站在歷史的十字路口。上海合作組織站在歷史正確一邊，站在公平正義一邊，對世界至關重要。



面對冷戰思維的現實威脅，我們要守住安全底線。堅持踐行共同、綜合、合作、可持續的安全觀，以對話和協作應對複雜交織的安全挑戰，以共贏思維應對深刻調整的國際格局，共建持久和平、普遍安全的世界。



面對“小院高墻”的現實風險，我們要維護發展權利。堅持普惠包容，聯手推動科技創新，維護產業鏈供應鏈穩定通暢，激發地區經濟內生動力，推動實現共同發展目標。

