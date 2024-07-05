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日本航空自衛隊運輸機在名古屋機場緊急著陸
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2024-07-05 13:08:21
（圖源：新華社）
中評社北京7月5日電／據新華社報導，據日本航空自衛隊小牧基地和愛知縣名古屋機場的消息，當地時間7月3日9時35分左右，該基地的一架C130運輸機在名古屋機場緊急著陸。當地媒體報導稱暫無人員受傷。
據悉，可能是運輸機引擎故障所致。
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