“探秘古蜀文明”展覽亮相北京大運河博物館

中評社北京7月5日電／據人民日報報導，連日來，北京大運河博物館（首都博物館東館）主樓1、2展廳內觀眾絡繹不絕，展廳外也排起了長隊。



吸引大家的是“探秘古蜀文明——三星堆與金沙”展覽。作為首都博物館“中華文明起源”系列展首展，該展覽6月27日開展，將持續至10月10日。



展廳以大地黃、銅青綠、朱砂紅等顔色為背景，由“發現三星堆”“解讀三星堆”“定位三星堆”3個篇章組成。“‘發現三星堆’講述三星堆遺址的考古發現過程；‘解讀三星堆’依托三星堆遺址豐富的考古成果，結合文獻資料深入剖析三星堆文化的獨特魅力和藝術成就；‘定位三星堆’將三星堆文化置於四川古文化序列和多元一體的中華文明中進行精準定位，展現其在中華文明發展史上的重要地位和獨特價值。”首都博物館研究館員、“探秘古蜀文明——三星堆與金沙”展覽策展人高紅清介紹。



“展覽匯聚了四川省文物考古研究院、三星堆博物館等12家文博單位的古蜀文明相關珍貴文物265件（套），其中國家一級文物46件（套）。”四川省文物考古研究院院長唐飛介紹。



展品中有不少近年來新出土的考古成果。2021年，在三星堆四號祭祀坑出土了三件大小造型基本一致的青銅扭頭跪坐人像，此次展出的是保存較好的一件。只見人像頭微頷並扭向右側，身體略前傾、雙手半合十，手掌和兩片盤發的內側均磨平，曾為卡槽。銅像人物線條流暢，刻畫生動，各部位包含的鑄造信息極豐富。據發掘者推測，三件扭頭跪坐人像或共同托舉一件更大的復合型器物。



三星堆遺址出土的最完整金面罩、迄今發現最大的青銅神獸，金沙遺址出土的最大最精美的玉琮……一批精品文物紛紛亮相，讓觀眾大飽眼福。“在家門口看到這麼精美的展覽，令人震撼！”北京市民黃丹丹說。