韓國共同民主黨前黨首遇襲案嫌疑人獲刑

（圖源：大公報） 中評社北京7月5日電／據大公報援引韓聯社等報導，韓國釜山地方法院作出一審裁決，襲擊最大在野黨共同民主黨前黨首李在明的嫌犯獲刑15年。



今年1月2日，李在明訪問釜山時，遭到一名持凶器男子的襲擊，頸部受傷流血倒地。