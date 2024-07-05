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韓國共同民主黨前黨首遇襲案嫌疑人獲刑
http://www.CRNTT.com   2024-07-05 11:29:17


（圖源：大公報）
　　中評社北京7月5日電／據大公報援引韓聯社等報導，韓國釜山地方法院作出一審裁決，襲擊最大在野黨共同民主黨前黨首李在明的嫌犯獲刑15年。

　　今年1月2日，李在明訪問釜山時，遭到一名持凶器男子的襲擊，頸部受傷流血倒地。

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