高質量共建“一帶一路”　中塔合作不斷深化

資料圖片 中評社北京7月5日電／據人民日報報導，中國和塔吉克斯坦是守望相助的好鄰居、相互支持的好朋友、互利共贏的好夥伴、肝膽相照的好兄弟。近年來，在習近平主席和拉赫蒙總統的戰略引領下，中塔關係保持良好發展勢頭，兩國政治互信不斷鞏固，共建“一帶一路”合作成果豐碩，人文交流更加深入，在國際和地區事務中密切合作。



從深化經貿、互聯互通、農業、大項目等方面合作，到加強教育、媒體合作，中塔不斷深化高質量共建“一帶一路”合作，促進兩國民心相通，為雙邊關係發展注入強勁動力。



“我們都對這條公路充滿了期待”



顛簸，降速，大轉彎，記者一行乘車在中塔公路二期建設項目關鍵路段上前行，從項目二號營地到採訪點10公里路程，用了1個多小時。蜿蜒曲折的道路夾在聳立的高山和湍急的噴赤河之間，跑物流的大貨車每逢交會，都小心翼翼地把速度降到最低。



採訪車剛停穩，司機哈伊爾就快速下車，用一塊抹布在車門外擦了起來，怕積滿車身的泥塵進入車內。“我們太需要一條新的公路了。”哈伊爾說，多年前他曾開車走過中塔公路老路，那時，汽車在好多路段只能掛一二擋緩慢爬行。



“修建一條暢通的安全路，這就是我們的任務。”同行的中國路橋工程有限責任公司塔吉克斯坦辦事處總經理李長偉說，不到100公里的項目，工期卻要4年，因為施工環境實在太艱險。



2022年，由中國路橋承建的中塔公路二期項目正式開工，目標就是修復公路破損路段，方便塔吉克斯坦邊遠地區民眾出行，改善中塔之間的陸路交通狀況。中塔公路初建時，受限於資金和技術條件，全線沒有一條隧道。中塔公路二期項目包含16座橋梁、2條隧道、5處明洞，將大幅改善通車條件。

