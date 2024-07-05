中評社北京7月5日電／據光明日報報導，中國共產黨歷史展覽館近期專門整理了紀律建設方面相關的展示內容，有助於充分發揮紅色資源的教育功能和培育作用，助力推動黨紀學習教育進一步走深走實。一百多年來，中國共產黨在波瀾壯闊的奮鬥歷程中，始終高度重視紀律建設，為堅決貫徹黨的路線方針政策、推動黨的事業不斷從勝利走向新的勝利提供堅強保障。習近平總書記指出，我們黨是靠革命理想和鐵的紀律組織起來的馬克思主義政黨，紀律嚴明是黨的光榮傳統和獨特優勢。



回顧黨的歷史，一大黨綱中規定紀律要求；二大黨章中專章規定紀律；新中國成立前夕提出“兩個務必”及“六條規定”；新中國成立初期，嚴厲懲處劉青山、張子善等一批貪污分子；1997年《中國共產黨紀律處分條例（試行）》頒布；2010年中共中央印發《中國共產黨黨員領導幹部廉潔從政若干準則》等，黨對紀律建設的認識不斷深化，紀律制度越來越完善，紀律處分進一步規範。嚴明黨紀成為黨戰勝各種強大敵人，克服各種艱難險阻，從勝利走向勝利的重要法寶。



黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央高度重視紀律建設。黨的十九大報告把紀律建設納入黨的建設總體布局。黨的二十大報告對“堅持以嚴的基調強化正風肅紀”作出部署，強調“全面加強黨的紀律建設”。黨中央出台一系列黨內法規，不斷提高紀律建設的政治性、時代性、針對性，使全面從嚴治黨的思路舉措更加科學、更加嚴密、更加有效，為黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革提供了堅強保障。



我們黨作為馬克思主義政黨是不同於任何舊的政黨的新型政黨，具有高度自覺性和組織紀律性，形成了黨的獨特優勢。



從黨的性質看，紀律嚴明是無產階級政黨的顯著標誌。建黨之初，我們就在黨的紀律上體現了鮮明的政治立場，強調必須在思想上、政治上、組織上同其他一切流派劃清界限。習近平總書記明確指出，黨的紀律是多方面的，但政治紀律是最重要、最根本、最關鍵的紀律，遵守黨的政治紀律是遵守黨的全部紀律的重要基礎。維護黨中央集中統一領導，是一個成熟的馬克思主義執政黨的重大建黨原則；“兩個維護”是黨的最高政治原則和根本政治規矩。黨的歷史、新中國的歷史都告訴我們：治理好我們這個大黨、治理好我們這個大國，保證黨的團結和集中統一至關重要，維護黨中央權威至關重要。黨員幹部要嚴守黨的政治紀律和政治規矩，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，堅決做到“兩個維護”。



從黨的組織看，紀律嚴明才能塑造一個“真正鋼鐵般的組織”。我們黨是按照馬克思主義的建黨原則、根據黨的綱領和章程、按照民主集中制原則組織起來的統一整體，通過嚴格紀律要求保證全黨意志統