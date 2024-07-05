秦皇島稅務部門：掃清京津企業落戶涉稅障礙

中評社北京7月5日電／據新華社報導，“河北是生物醫藥大省，秦皇島有我國北方重要的國家級生命健康創新示範區，企業落戶秦皇島，前景可觀。”在秦皇島市北戴河新區生物製造產業園，一位企業負責人說，“北戴河新區派出兩名稅務幹部，梳理合資企業辦稅登記流程，專項制定稅費政策明白卡，幫助我們平穩落戶。”



為當好“京津研發、秦皇島轉化”的“催化劑”，秦皇島稅務部門聚焦優化稅收營商環境，持續推進納稅信用體系建設，積極落實《京津冀辦稅事項“最多跑一次”清單》，梳理了上百項辦稅事項對企業開展“一對一”宣傳輔導，全力掃清京津企業落戶涉稅障礙，為打造京津冀涉稅政務服務改革示範區貢獻力量。與此同時，北戴河新區稅務局和新區發改局共同簽署了《推進研發費加計扣除政策落實工作合作框架協議書》，確定了部門協作機制及合作事項，以服務協同、宣傳協同、數據協同幫助企業精準及時享受稅費政策紅利，加速推進企業科技創新成果順利轉化。



為加速生命健康產業集群發展，秦皇島稅務部門持續梳理、落實配套稅費優惠政策，深入推進“一企一册”服務機制，依托“管理＋服務＋風險”網格員制度，打通優質優勢企業及重點項目發展中的涉稅難點、堵點，讓“稅動力”持續在秦皇島與京津科技創新力量的“雙向奔赴”中釋放強勁動能。