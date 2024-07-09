快評：收回“兩國論”　還台海和平安定

中評社快評／對於日前在廣播節目上宣稱“兩岸實質上就是兩國”，台灣陸委會副主委梁文傑8日稱，那是媒體用去脈絡化的方式擷取他的說法，陸委會是依據兩岸人民關係條例成立的，嚴格來講，要講台灣地區與大陸地區，習慣上都是講兩岸，“本來就是兩岸關係”。



梁文傑收回“兩國論”？台灣很多媒體昨天以此為題報導梁文傑的上述最新說法。“賴當局”“新兩國論”危害台海，嚴重損害兩岸關係和平前景。梁文傑最新說法引起關注，因為“新兩國論”對台海和平禍害極大，“賴當局”繼續鼓吹、或收回“兩國論”，直接關係到台海是兵凶戰危、還是和平安定。



今年520之後，“賴當局”不斷以“新兩國論”去挑釁大陸，但又無力、實際上也不敢真正透過“修憲、制憲”去落實“法理台獨”。“賴當局”多次在“新兩國論”上玩弄文字遊戲，或偷換概念，反映了“賴當局”的膽怯和心虛。可以說，“賴當局”的“兩岸互不隸屬”的定位、說詞不收回，其他說法不過是文字遊戲而已。



國台辦主任宋濤昨天在第七屆海峽兩岸青年發展論壇開幕會致詞指出，民進黨當局頑固堅持“台獨”分裂立場，企圖“倚外謀獨”，“以武謀獨”，是導致台海局勢緊張動盪的根源；要與民進黨當局的“謀獨”挑釁行徑和外部勢力“以台制華”的圖謀進行堅決的鬥爭，絕不允許任何人任何勢力把台灣從祖國分裂出去。



大陸針對“台獨”進行的堅決鬥爭正在不斷推進，包括解放軍在台海針對性的演練都在頻密進行。台海局勢緊張動盪的根源在“台獨”，“賴當局”必須收回“兩國論”，還台海和平安定。