中塔合作，為“高山之國”帶來發展加速度

中評社北京7月5日電／據人民日報報導，壯美多姿的山川，悠久絢爛的文化，熱情淳樸的人民……連日來，記者在與中國山水相連的塔吉克斯坦採訪，見證中塔合作為這個“高山之國”帶來發展加速度，感受到兩國人民在密切交往中更加相知相親。



在塔吉克斯坦首都杜尚別街頭，中國新能源出租車是一道別樣的風景。從去年下半年開始，杜尚別的出租車公司陸續用上了中國品牌的新能源汽車。參與人民日報和塔吉克斯坦媒體高質量共建“一帶一路”聯合採訪的當地媒體同行說，同中國密切合作助力塔吉克斯坦發展綠色能源，提高能源利用率。在塔吉克斯坦，人們普遍認為對華合作意味著發展機遇。



塔吉克斯坦地形多山，產業基礎較為薄弱，發展受到制約。共建“一帶一路”給塔吉克斯坦帶來了加快發展的重要機遇。作為最早支持共建“一帶一路”倡議並同中方簽署共建合作文件的國家之一，塔方積極推進塔“2030年前國家發展戰略”同共建“一帶一路”倡議的深入對接，兩國在交通、能源等領域開展了一大批重要合作項目。中企建設杜尚別2號熱電廠，讓當地居民冬季不再寒冷缺電；亞灣—瓦赫達特鐵路橋隧道貫通，使塔吉克斯坦鐵路中段和南段聯網；中央直轄區500千伏輸變電線竣工，提升塔吉克斯坦北部電網穩定性和安全性……中塔不斷深化務實合作，給當地民眾帶來實實在在的福祉。



“中國企業建設的變電站是塔吉克斯坦科技含量最高的變電站！”杜尚別500千伏變電站站長帕爾維茲說起自己的工作，臉上洋溢著自豪。這樣的神情，記者在塔吉克斯坦採訪的每一天幾乎都能見到。中國企業在哈特隆州建立起從“種下一粒棉花種子”到“織出一件成衣”的全鏈條棉紡基地，讓當地棉農對未來有了新的希冀：“不用出遠門打工，在家門口工作就能過上好日子。”



如同巍然屹立的帕米爾高原，中塔兩國人民友誼不因風雲變幻而動搖，不隨時代變遷而改變。好兄弟就要手拉手前進。展望未來，中塔在邁向現代化的道路上守望相助、攜手共進，必將為兩國和兩國人民創造更多福祉。